中職新春團拜 吳志揚盼場均破6千人

中職今天新春團拜，中華職棒會長吳志揚說，期盼新球季中職能持續進步，尤其盼望場均入場人數能突破6000大關，回到職棒3年的榮景。

中華職棒今天新春團拜，包括聯盟會長吳志揚、秘書長朱康震，4球團領隊楊培宏、蘇泰安、劉玠廷、蔡承儒，及聯盟工作人員都參與其中。

吳志揚在團拜中表示，他上任後兩年來，從包括職棒雜誌、臉書粉絲團等行銷成果，都看得出中職的人氣回籠，包括冬季聯盟復辦、與日職及韓職交流頻繁，也顯見中職在國際棒壇地位的提升。

吳志揚提到，今天的會議中，包括自由球員補償辦法、薪資仲裁、遭釋出球員回到中職等球員的權利等都有談到，未來與球員工會的合作會更密切，也希望和基層、社會棒球有更多的連結。

談到今年聯盟的目標，吳志揚說，希望例行賽每場平均進場人數能突破6000人，重回職棒3年的高峰榮景。1060209

(中央社)