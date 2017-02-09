忠信學校元宵走街 11日熱鬧登場
新竹縣忠信學校每年舉辦元宵走街活動，2月11日元宵節當晚學生們主題換裝，將走上新竹市街頭，並帶來勁歌熱舞等表演活動，熱鬧慶元宵。
忠信學校今天為活動提前造勢，校方表示，元宵走街嘉年華會今年邁入第16年，活動內容包含民歌及熱門音樂演唱會，還有竹塹淨城祈福走街巡禮。走街沿途及音樂演唱會會場，將分送市民8888盞「大雞大利環保手提燈籠」及8888個「有緣有緣雞利包」。
校方說，數千名學生將化身動漫人物一起參與走街，包括財神爺、卡通隊伍，還有近年最受小朋友喜愛的「小小兵」等角色，花樣多元，忠信學校的忠信寶寶也將加入隊伍，打造一場歡樂的元宵走街嘉年華活動。
校方表示，踩街活動將在元宵節當晚7時30分至8時40分，從新竹市文化局出發，途經北大路、北門街、東門街、東門圓環、中正路，再從北大路返回文化局，若造成民眾出入不便望請民眾體諒與支持。
「踩街不僅是踩街」校方指出，此次走街除了展現熱鬧氛圍，學生們也將帶著打掃用品，沿途清理路面垃圾，盼讓城市恢復乾淨的樣貌，讓此次走街活動更具意義。
除了熱鬧走街，活動當晚7時至9時40分，將於新竹市文化局演藝廳前廣場舉行音樂演唱會，邀請多位音樂人到場演唱原創歌曲，新竹天主教德蘭兒童中心的師長和小天使們也將在現場揉湯圓，愛心義賣，寒冬送暖。1060209
(中央社)
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