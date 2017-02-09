許毓仁：同婚採開放態度 不會葬送國民黨

國民黨立委許毓仁今天表示，相信在同婚議題沒有一個政治正確的立場，也相信在同婚議題上採取開放的態度絕對不會葬送國民黨的，相反的，它會刺激思考，反思過去的立場。

國民黨中常委呂學樟8日在中常會上抨擊許毓仁挺同婚，讓國民黨在同性婚姻議題「輸到脫褲」，認為黨中央應該要有立場；黨主席洪秀柱說，怎樣對黨有利就怎麼做。

許毓仁今天透過臉書回應，一個政黨的進步在於對不同價值的包容，即使立場不同，在辯證價值中找到可以對話的方式，產生扎實的論述。對於任何一個議題，都難以面面俱到。

許毓仁說，他相信在同婚議題上採取開放的態度絕對不會葬送國民黨的。

許毓仁表示，開放代表接受不同聲音，也從這些聲音中找到新的價值與對話的方式，不同世代的對話，保守與進步的對話，任何一種對話都是好的，只要讓聲音充分表達，在這些對話中尋找新的價值。

許毓仁也說，他謝謝呂學樟等前輩的指教，也尊重其意見，如有需要，他非常願意到中常會說明，讓大家理解。他也說，謝謝國民黨立法院黨團總召廖國棟與黨主席洪秀柱，相信他們也難為。1060209

(中央社)