WBC》陸經典賽28人名單出爐 戰力史上最強

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17年大聯盟經歷陳用彩，領軍中國隊出征經典賽。(美聯社資料照)

中國大陸9日公布經典賽28人名單，陣容包括17年大聯盟經歷投手陳用彩、韓職巫師隊投手朱權、美職洛磯隊內野手王喬伊、12年美職小聯盟資歷張寶樹與美職金鶯隊內野手許桂源，戰力號稱史上最強。

今年39歲的巴拿馬籍陳用彩，大聯盟17年生涯總計拿下82勝81敗與4.62自責分成績，曾兩度代表巴拿馬參加經典賽，共先發出賽兩場戰績0勝1敗，2015年引退，是位經驗豐富的投手。

朱權今年22歲， 去年曾對耐克英雄隊投出無四死球完封勝，球威不容小覷。

張寶樹小聯盟12年生涯累計出賽855場，擊出720支安打、26支全壘打與303分打點，計畫打完經典賽就返回中國擔任教練。

許桂源去年在金鶯新人聯盟出賽33場，平均打擊率在2成50以上，擊出9分打點，外帶2次盜壘成功。

王喬伊去年效力洛磯3A，出賽91場，將是中國隊本屆經典賽打擊主力之一。

(中時電子報)