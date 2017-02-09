電影《慾望》 贈票活動

電影《慾望》 。（圖／聯影電影）

慾望 THE UNTAMED

★ 榮獲 威尼斯影展 最佳導演銀獅獎

★ 榮獲 奧斯汀奇幻影展 最佳導演獎

★ 多倫多影展、倫敦影展、鹿特丹影展 官方入圍

劇情介紹 當慾念大於一切，死亡何懼之有？

現代沙文、恐同、厭女主義盛行，年輕美麗的少婦，日復一日忍受丈夫的冷落與婆婆的任性，含辛茹苦地養育兩個孩子，無法獲得性慾上的滿足，只能盡力維持表面和平；而她在醫院擔任護士的弟弟，感情路也崎嶇不順，彼此深藏著說不出口的苦衷。此時，一位神秘女子的出現，帶領他們前往幽林深處的小木屋，那裡是解決一切問題的香格里拉，實現慾望的極樂所在，也潛伏著危險的巨大破壞力，稍有不慎，就有可能跌落萬劫不復的恐怖深淵…。

震撼威尼斯影展最佳導演 瞠目結舌話題之作【慾望】│03.03沉淪慾海

活動時間：即日起至2月26日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《慾望》3月3日 沉淪慾海」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：2017.03.1(三) 21:00國賓影城@長春廣場

◎ 得獎公佈： 2月26日下午1點。得獎名單公布於該網頁

領票時間： 2月26日下午1點至3月1日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)