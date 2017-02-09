中視《60分鐘》一例一休沒解決的事

工鬥成員郭冠均說 一例一休已經讓薪水變薄

●以價制量”勞工賺更多? 勞工:物價漲薪水變薄

「一例一休」大衝擊，勞資雙方都怨聲載道！休息日上班，加班費加倍，「以價制量」真能提升勞工權益嗎？勞工顯然無感，最有感的還是砍七天假，工鬥成員郭冠均表示：「最大民怨在於政府說薪資會上升，實際上有嗎？還不知道，但物價已經上漲了，薪水變薄了。」

●勞資大鬥法 特休想換錢就減你年終

「一例一休」表面立意良善，但上有政策，下有對策，勞工直呼權益看得到吃不到，桃園市產業總工會理事長莊福凱表示：「特休假沒休完明訂要給錢，勞工若沒工會敢爭取權益嗎？僱主也可能從不予調薪或少給年終獎金補回來。」勞資鬥法究竟誰贏？抑或兩敗俱傷！

28歲大學畢業生四年來做過十多份派遣工作

文化大學副教授李健鴻認為九成派遣公司簽短期契約 人力等於用完就丟

●僱主省加班費轉找派遣 “用完就丟”低薪無解

28歲大學畢業生林冠羽四年來都在做派遣工，「我做過保全、工地、作業員、服務業，派遣就是工時長又很臨時，你若不照規定很快就沒工作！」一例一休上路，僱主為省人力成本，傾向聘請假日計時人員或派遣工來因應，讓台灣原本就嚴重的派遣問題加劇。文化大學勞工關係系副教授李健鴻表示：「派遣太氾濫了！薪資低、規避勞健保費，九成以上派遣公司都簽短期定期契約，也就是人力『用完就丟』。」

●近半勞工月賺不到4萬 “休假缺錢”乾脆去兼職

根據行政院主計處公布台灣2015年每月薪資中位數是40853元，換句話說將近一半勞工，每月賺不到4萬元，低薪超時讓台灣被視為「過勞之島」！餐飲業兼職人員FISH直言：「很多人說一例一休後休假變多，但是缺錢花，只好用時間再去找一份工作增加收入。」修法後法定工時不管如何縮，企業若不增人力，員工還是得超時加班，修法後加班費提高，也可能成為加班的誘因，依舊無法縮短工時，惡性循環！

前勞動部長陳雄文表示 台灣最大問題在經濟無法提升

●企業錢滾錢獲利可觀 勞工低薪問題仍無解

如果薪水夠高，勞工何必犧牲生活加班賺血汗錢，但關鍵是台灣低薪問題長期無解！前勞動部長陳雄文表示：「台灣最大問題是經濟始終沒有往上再跳躍一層，在GDP分配企業是逐漸成長，勞工卻是下降，過去50年用錢賺錢獲利是5%，真正做實業獲利才1.5%。」說穿了「錢滾錢」才是王道，但市井小民想翻身，談何容易！

一例一休，人力缺、成本增，「漲聲」響，怨聲起，「一例一休沒解決的事」完整內容請鎖定2月11日(六)下午1點及2月16日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)