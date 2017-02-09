最高法院決議 原住民節慶打獵只能處行政罰

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高法院刑事庭法官總會作成決議，原住民在祭典及節慶期間，持合法獵槍獵捕山羌、山羊及水鹿，不能論以違反野生動物保護法論以刑責，未經行政主管單位同意，只能處罰「行政罰」，原住民打獵法令限制將大幅度放寬。

(中時)