推廣婚禮觀光 泰國邀新人定終身
泰國觀光局為推廣婚禮觀光，廣邀全球各地新人來泰國完成終身大事，並推薦包括普吉、蘇美島4個城市舉行婚禮和度蜜月。
泰國觀光局表示，根據婚禮規畫師年會的調查，泰國是亞洲地區新人夢想海外婚禮的第一選擇；在紐澳市場排行第3；在歐洲則是第6位，泰國擁有絕佳和多元的婚禮環境，像有海島度假村或古蹟文化等元素，搭配新人婚禮最適合也不過。
泰國觀光局也邀請到9對來自世界各地新人在泰國4個羅曼蒂克城市舉行婚禮，這4個城市分別是普吉、蘇美島、甲米和素可泰，前3個都有著著名的濱海度假村，素可泰則是泰國北部一個內陸省分，是泰國古王朝首都舊城所在，具有相當多的古蹟元素，非常適合舉行傳統的泰國婚禮。
9對新人分別來自中國大陸、香港、日本、英國、法國、捷克、澳大利亞、美國和巴西。台灣藝人陳怡蓉去年也在泰北清邁完成終身大事，另一名藝人伊能靜與大陸男星秦昊的婚禮也選在普吉島。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。