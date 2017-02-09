推廣婚禮觀光 泰國邀新人定終身

泰國觀光局為推廣婚禮觀光，廣邀全球各地新人來泰國完成終身大事，並推薦包括普吉、蘇美島4個城市舉行婚禮和度蜜月。

泰國觀光局表示，根據婚禮規畫師年會的調查，泰國是亞洲地區新人夢想海外婚禮的第一選擇；在紐澳市場排行第3；在歐洲則是第6位，泰國擁有絕佳和多元的婚禮環境，像有海島度假村或古蹟文化等元素，搭配新人婚禮最適合也不過。

泰國觀光局也邀請到9對來自世界各地新人在泰國4個羅曼蒂克城市舉行婚禮，這4個城市分別是普吉、蘇美島、甲米和素可泰，前3個都有著著名的濱海度假村，素可泰則是泰國北部一個內陸省分，是泰國古王朝首都舊城所在，具有相當多的古蹟元素，非常適合舉行傳統的泰國婚禮。

9對新人分別來自中國大陸、香港、日本、英國、法國、捷克、澳大利亞、美國和巴西。台灣藝人陳怡蓉去年也在泰北清邁完成終身大事，另一名藝人伊能靜與大陸男星秦昊的婚禮也選在普吉島。1060209

(中央社)