竹市元宵節活動 交通管制看這裡

新竹市「團圓慶元宵．浪漫護城河」活動，將於11日下午3時登場，竹市府將在會場周邊進行部分道路交通管制，請用路人注意。

新竹市政府交通處表示，「團圓慶元宵．浪漫護城河」活動11日將於護城河畔舉辦，為維持活動圓滿順暢，請用路人注意相關交通管制等資訊。

竹市府交通處指出，交管時間從11日下午2時至晚間12時止，交管範圍為府後街（北大路至仁愛街65巷）、世界街（中正路至文化街），臨時停車區也將淨空，呼籲參加活動民眾，依停車場導引牌停放汽、機車，並配合警察指揮，遵守交通規則，以維安全。

竹市府表示，活動將於11日下午3時登場，現場有50位手作達人在護城河畔的文創市集帶來各類手作小物及健康餐點，下午5時免費發放5000份「雞鳴鳳舞小提燈」。

當天晚會有精采的民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演，並邀請偶像歌手卓文萱、周湯豪帶來一連串精采的歌舞表演；同時，青少年館旁綠地則有兒童劇團表演、猜燈謎等活動，陪伴民眾歡度浪漫夜晚。1060209

(中央社)