慈濟將在加東成立第一個中醫門診中心
加拿大慈濟分會日前在新春祈福會中，與新成立的加拿大安省漢博學院中醫系交換合作備忘錄，將成立慈濟在加東的第一個中醫門診中心。
慈濟漢博中醫門診中心預定今年秋天正式成立，除了將協助漢博學院中醫系學生進行臨床教學訓練及研究，同時也會提供一般社區大眾中醫醫療服務。
安省漢博學院中醫系甫於去年9月成立，並獲得政府經費資助，是全加拿大第一個成立中醫系的公立大學院校。
加拿大慈濟人醫會召集人鍾政哲表示，慈濟漢博中醫門診中心集醫療、教學、臨床訓練及研究於一，是慈濟在加拿大東岸的第一個醫療點，卻不會是唯一的據點；未來慈濟會積極在加拿大發展以中醫為主軸的醫療志業。
鍾政哲指出，加拿大是個很特別的國家，在中醫立法方面比較完善，針灸即屬於政府健保體系下的給付項目。這幾年來，慈濟在卑詩省的中醫發展已經有良足的起步，除了與當地西醫院進行中西醫合作。也多次為原住民提供中醫義診。如今，與漢博學院中醫系的合作，讓加拿大慈濟人醫會在加西的足跡，得以拓展到東部。
漢博學院健康科學院副院長歐里爾瑞（Michael O’Leary）表示，漢博學院非常仰慕慈濟基金會，彼此也有相同的價值觀，所以當校方決定發展中醫系臨床教學實習課程時，很自然的向慈濟尋求合作。
校方指出，該校中醫系未來每年將招收40位到45位學生。他們相信，在5到10年內，該校安省培訓出來的中醫師，將讓安省省民、乃至全加人民得到更多也更好的醫療照顧。1060209
(中央社)
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