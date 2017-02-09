生態社子島開發案 進入二階環評
「生態社子島」開發案今上午首度進行環評，開發單位北市地政局土地開發總隊自願進入二階環評，希望趕在明年5月前完成審查，開發期程愈快愈好。
前台北市長郝龍斌時期，提出打造社子島為台北曼哈頓想法，但因填土量過高、土方來源不確定，卡在環評時間冗長，社子島遲遲未開發。
台北市長柯文哲上任後，就「運河社子島」、「生態社子島」、「咱的社子島」3方案進行i-Voting，由「生態社子島」脫穎而出，今天首度進行環評。地政局副局長易立民表示，市府態度是希望社子島開發愈快愈好，環評審查完成目標訂在明年5月。
環評委員一致同意進入下一階段，今天要求開發單位就社子島開發案背景進行背景說明，環境影響評估等現勘後再報告，不過，主持人林鎮洋坦言，他之前在環保署審過18天過關的，端看開發單位提出的東西細緻度。
委員們認為，開發社子島不該侷限面積，應考量周邊環境如水質、水量、水文等，相關環境政策也該納入，如整個開發對關渡平原或紅樹林自然地區恐產生的具體影響等。
委員劉小蘭指出，環說書中，填土量的土方來源、交通衝擊的因應方式，及未來環境保護具體政策說明仍不夠清楚。委員劉益昌認為，生態社子島整體看起來只是市府的一個想法，按照原先填土計畫，陸地完全不見，生態重做後要做什麼，必須說清楚。1060209
(中央社)
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