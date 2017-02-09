寒流來襲 使用燃氣熱水器勿緊閉門窗

寒流來襲，冷氣團南下，氣溫驟降，台中市消防局提醒，天氣寒冷使用燃氣熱水器，仍應注意保持環境通風，勿緊閉門窗，以避免一氧化碳中毒危害。

台中市消防局表示，去年1月，台中市發生數起一氧化碳中毒案件，多是在天氣初放晴時，原因是民眾在低溫時為阻隔寒風而緊閉門窗，但因天冷未盥洗，待放晴後使用熱水器洗澡，卻忘記開窗，導致室內環境通風不良，引發一氧化碳中毒。

消防局表示，一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，且常被誤判為「感冒」或「食物中毒」而延誤就醫，民眾應提高警覺。

消防局建議，如家中同時有多人出現類似癥狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，就應警覺是否為一氧化碳中毒，如家中燃氣熱水器仍在使用，應先關閉，並開啟門窗通風；當身體嚴重不適時，請儘速離開室內至通風良好的室外環境，再撥打119求救。

消防局呼籲，民眾可自行檢視家中熱水器安裝位置是否安全，家中安裝熱水器應確實遵守「五要」原則，才能免於一氧化碳中毒危險：要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」及要注意平時的「檢修」。1060209

(中央社)