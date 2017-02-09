富邦第3洋將 前猿隊左投神盾

中華職棒富邦領隊蔡承儒（圖）9日首度參與中職新春團拜，他也透露球隊的第3洋將，是前猿隊的左投神盾。中央社記者張新偉攝 106年2月9日

中華職棒富邦領隊蔡承儒今天首度參與中職新春團拜，他也透露球隊的第3名洋將是前猿隊的神盾。

中華職棒今天新春團拜，聯盟會長吳志揚、秘書長朱康震、聯盟工作人員和球團領隊楊培宏、蘇泰安、劉玠廷及首度參加的蔡承儒，一起向球迷道新年快樂。

蔡承儒表示，加入中職大家庭的首年，不只大家期待，他自己也很期待，富邦現在正加緊腳步準備，他有信心能做好，也盼富邦的加入讓中職更精彩。

談到球隊目前的近況，蔡承儒說，前段時間有跟球隊原本的3名洋將談約，目標是至少談下兩人，考量中職具威力的左打多，所以也以先發左投為優先。

至於隊上的第3名洋投人選，蔡承儒今天透露，已經確定是前猿隊的神盾。

神盾原為韓職勝投王，2015年在桃猿先發10場，留下4勝1敗，防禦率3.56的成績後，又回到韓職。1060209

(中央社)