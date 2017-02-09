新研究：蛀掉的牙齒可再生 就靠海綿球

新研究指出，膠原海綿球沾上藥物放入蛀牙洞，蛀掉的牙齒可再生。(圖/shutterstock提供)

英國科學家用藥刺激牙髓幹細胞，牙齒可以自行修復，未來可能從此和牙科診所說拜拜。

很少人能牙齒完好無缺過一生，免不了要補牙，更嚴重點還要忍受拔牙的鑽、鑿、割開牙齦和癒合期的種種痛苦。如今，最新的再生技術解決了這兩種困擾。2017年1月上旬英國倫敦國王學院科學家發表最新研究，用膠原海綿球沾上藥物放入蛀牙洞，刺激牙髓幹細胞，進而分化產生生齒細胞，促使牙本質生長，重新長成好牙；而且綿球可自然分解，比現在普遍採用的固態填充物更好。

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最有趣的是，該藥物Tideglusib原本是用來緩解多種神經性疾病如帕金森症、阿茲海默症的試驗用藥，因此副作用已受過臨床檢驗，是相對安全的藥物。

但2015年Tideglusib治療阿茲海默症的跨國第二期臨床試驗結果出爐，結果令人失望：短期使用Tideglusib沒有安全性問題，但也無法證實有療效，沒想到，卻在牙科領域重新發光。

牙體表面損傷或細菌感染後，內部柔軟的牙髓會暴露出來。為了避免更嚴重的感染，牙齒會分泌一層薄薄的牙質，封住牙髓，但這種天然的再生機制還不足以有效地修復較大的空洞。

目前牙醫普遍使用人造黏合劑，例如含鈣、矽等礦物成分產品，來填補坑坑洞洞的爛牙。這些「水泥」會一直留在牙體裡且無法分解，易增加感染機會，也可能受侵蝕或剝落。更深層的問題是，牙齒內的正常礦物質平衡再也無法完全恢復。研究主持人、倫敦國王學院顱面發育與幹細胞生物學教授夏普（Paul Sharpe）指出：「你的牙不單是一塊凸起的礦物，它擁有自己的生理機能。補牙沒什麼不好，但若能自我修復，肯定更棒。」

牙齒蛀到某個程度，就不得不拔除，新技術有機會使原牙再生，免去拔牙之苦，也省下後續做假牙的大筆金錢。研究團隊估計，若進展順利今年就可開始進入人體實驗。

(中時電子報)