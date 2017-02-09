NBA》浪花弟回歸慶生 勇士猛K病牛不連敗

克雷湯普生參加完祖父喪禮後，仍然趕回勇士主場拚戰。(美聯社資料照)

參加完祖父在波特蘭舉辦的喪禮，勇士「浪花弟」克雷湯普生馬不停蹄趕回自家主場迎戰公牛，更在自己27歲生日當天，貢獻全場最高28分，幫助勇士123比92痛扁傷兵累累的公牛，也讓44勝8敗的勇士保持本季從不連敗紀錄。

儘管缺席勇士前兩天訓練，湯普生的手感卻一點也沒受到影響，全場投18中10，含三分球投9中6，另有6籃板、3助攻，「能跟家人相處感覺很好，我們也替祖父這一生進行很棒的慶祝，他是個很傑出的人，我會一直很想念著他。」

除了湯普生送給自己最棒的生日禮物，杜蘭特也擺脫前役低迷，拿下22分、10籃板、7助攻與3抄截的全能數據，卓雷蒙格林表現毫不遜色，貢獻19分、8籃板與6助攻，柯瑞反而比較「保留」一點，僅拿13分、6助攻。

公牛原本就已少了陣中一哥吉米巴特勒，他因為腳跟受傷連3場宣告缺席，沒料到賽前又突然傳出韋德也因感冒無法上場，更讓這場比賽毫無懸念，公牛表現最好的是先發中鋒羅賓羅培茲，他拿17分、10籃板，泰吉布生15分。

(中時電子報)