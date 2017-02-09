NBA》浪花弟回歸慶生 勇士猛K病牛不連敗
參加完祖父在波特蘭舉辦的喪禮，勇士「浪花弟」克雷湯普生馬不停蹄趕回自家主場迎戰公牛，更在自己27歲生日當天，貢獻全場最高28分，幫助勇士123比92痛扁傷兵累累的公牛，也讓44勝8敗的勇士保持本季從不連敗紀錄。
儘管缺席勇士前兩天訓練，湯普生的手感卻一點也沒受到影響，全場投18中10，含三分球投9中6，另有6籃板、3助攻，「能跟家人相處感覺很好，我們也替祖父這一生進行很棒的慶祝，他是個很傑出的人，我會一直很想念著他。」
除了湯普生送給自己最棒的生日禮物，杜蘭特也擺脫前役低迷，拿下22分、10籃板、7助攻與3抄截的全能數據，卓雷蒙格林表現毫不遜色，貢獻19分、8籃板與6助攻，柯瑞反而比較「保留」一點，僅拿13分、6助攻。
公牛原本就已少了陣中一哥吉米巴特勒，他因為腳跟受傷連3場宣告缺席，沒料到賽前又突然傳出韋德也因感冒無法上場，更讓這場比賽毫無懸念，公牛表現最好的是先發中鋒羅賓羅培茲，他拿17分、10籃板，泰吉布生15分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。