台文創新世代 3度進軍「法蘭克福春季消費品展」

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為促進國內文化創意產業與國際市場接軌，讓台灣品牌在國際獲得關注，文化部規劃的「文化創意產業國際拓展計畫（Fresh Taiwan）」將在2017年開春之際，集結10家台灣設計品牌，第三度前往德國以國家館形式參加全球規模最大的「法蘭克福春季消費品展」(Ambiente) ，協助業者爭取國際訂單。

Fresh Taiwan參展品牌包括江口設計、晏誠設計、生活起物、行悅科技、大器創意、良事設計、目逆設計、蛋造設計、路力設計、華惟國際等10家業者，參展品項主要為傢俱家飾用品、餐具、燈具及生活科技等多樣類別，傳達台灣多元的文化演繹特色，預期將吸引國際關注台灣創新且富深度文化內涵的設計品牌之潛在價值。

(旺報)