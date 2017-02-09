美豬爭議 林聰賢：爭取豬農最大權益

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瘦肉精美豬是否開放進口爭議，新任農委會主委林聰賢今天表示，經貿談判不是農委會主政，但農委會也有兩個代表，會為豬農爭取最大權益。

行政院上午舉行新任部會首長聯合記者會，新任勞動部長林美珠、衛福部長陳時中、科技部長陳良基與農委會主委林聰賢出席。

媒體詢問林聰賢，對於瘦肉精美豬進口議題有何看法？林聰賢表示，現在台灣法令本來就禁止銷售含瘦肉精的豬肉產品，雖然經貿談判不是農委會主政，農委會也有派2個代表在世界貿易組織（WTO），將會在經貿談判中，為豬農爭取最大的權益。

林聰賢說，WTO實施後，對農產品的衝擊不是只有豬肉這個品項，考量國人飲食習慣，一定會積極爭取保護農民、保護消費者健康。1060209

(中央社)