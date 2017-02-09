四川再確診2例H7N9 累計4例

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中國大陸四川省衛生和計劃生育委員會官方網站今天公布，四川遂寧市再確診2例感染H7N9病例，已累計確診4例。

公告指出，這次確診的2例感染H7N9病例分別為1名55歲的王姓男子與1名75歲的張姓老翁；2人先後於4日與8日確診，目前病況危急，正在醫院隔離住院治療，但密切接觸者均未出現異常。

四川省衛計委2日曾公布，遂寧市蓬溪縣確診2例感染H7N9禽流感病例，為四川省首次發現人感染H7N9禽流感病例。截至目前，四川省確診的4例病例均來自遂寧市。1060209

(中央社)