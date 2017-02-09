高雄輕軌二階動土 一階進度達95％

高雄輕軌二階9日舉行動土典禮。（高巿府提供）

高雄輕軌二階9日舉行動土典禮。（高巿府提供）

高雄輕軌二階9日在龍華國小舊校舍舉行動土典禮，巿長陳菊表示，輕軌二階工程經過5個行政區能縫合地方，對高雄的進步很重要，中鋼董事長翁朝棟感謝巿政府選擇中鋼，並強調即使與水岸段是不同系統，有信心整合成功。

「捷運局也要加油」除了輕軌二階動土，對於一階工程，陳菊勉勵捷運局在安全的前提下，能於3、4月完成。捷運局長吳義隆指出，一階工程進度現已達95%，預計4月完工後，可在5、6月間密集測試C1至C14站。

輕軌二階從C14至C37站，設計23座車站及一處駐車場，全長約13.4公里，接續於輕軌第一階段C14車站後方的臨港線鐵路路廊，行經巿立聯合醫院、大順一路，往東南方佈設，最後銜接凱旋二路旁的台鐵臨港線路廊後接回起點。

(中時)