三民二戶所攜手義大大昌醫院 開辦健康講座

三民二戶所攜手義大大昌醫院開辦系列社區健康講座。（吳江泉攝）

第一波「與醫師喝下午茶」由婦產科醫師、義大大昌醫院院長張基昌首先登場。（吳江泉攝）

高雄市三民區第二戶政事務所為不斷提升為民服務質量，特透過與轄內義大大昌醫院合作，以社區營造模式共同規劃健康知識講座、八段錦課程、與醫師喝下午茶及相關衛教宣導等一系列活動，為社區民眾提供更便利及多元獲取健康知識的管道。

活動列車已於2月份熱烈展開，第一波「與醫師喝下午茶」由婦產科醫師、義大大昌醫院院長張基昌首先登場，除了女性朋友參與外，也有為了另一伴或女朋友的健康，特別報名參加的男性朋友；在輕鬆的氛圍與醫師嚴謹又不失幽默的講解中，讓參與的朋友獲得不少醫學知訊，並得到熱烈迴響。

現場有民眾提問常遇到一些實際的問題，破除一般不正確口耳相傳的迷思，讓人獲益良多。在場參與的蔡小姐表示，這是一次不錯的體驗，還想報名下個月的課程，三民二戶所表示，每個月都有一次「與醫師喝下午茶」，名額有限，額滿即止，心動要馬上行動。

三民區第二戶所主任吳淑惠表示，戶政所為第一線為民服務機關，每天進出的市民朋友眾多，可說是大家的好厝邊，服務範圍囊跨人的一生，除了一生大小事的紀載及保存外，更希望在過程中大家能活得健康自在，且戶政同仁每天面對嚴謹且必須快速完成戶籍登記的高壓工作環境，擁有健康的身心，適時紓解工作帶來的壓力，是必要的功課，因而爭取社會資源，與轄內大昌醫院合辦養生健康活動，讓同仁於工作之餘，亦能找到紓壓方式，大家在戶政高效率服務的理念中，仍持著樂觀、進取態度來服務民眾，讓生活更加的輕鬆、自在。

義大大昌醫院院長張基昌表示，第一次有戶政事務所主動提供開辦社區醫療諮詢活動的建議，昨(2/8)天充分感受到民眾提問切身且深入，是高水準的區域，因此決定加碼將再捐贈隧道式血壓機放置於三民二戶所，讓每天數以百計的洽公民眾隨時掌握自己的健康狀況，預計3月8日上午進行捐贈儀式，同時規劃免費骨質密度檢測，讓市民朋友不用上醫院也可以骨力滿滿。

系列活動除了每月一次「與醫師喝下午茶」，即將於3月份登場是為期12週「八段錦課程」，後續還有3場「健康知識講座」，有興趣的朋友可至網站或加入三民二戶所FB粉絲團即可隨掌握活動資訊。

(中時)