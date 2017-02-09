台大論文造假案 陳良基：加速做出處置
台灣大學生物化學所教授郭明良多篇論文疑造假案，新任科技部長陳良基今天表示，會儘早依現有調查結果對郭明良做出處置，他已責成加速進行。
行政院上午舉行新任部會首長聯合記者會，新任勞動部長林美珠、衛福部長陳時中、科技部長陳良基與農委會主委林聰賢出席。
陳良基被媒體問及台大論文造假案時表示，他也很關心此案，科學就是求真實，將以科學方法，參酌國際慣例，並依法令去處理。
陳良基表示，自從台大將此案送進科技部後，已開過4次審查會，因為每一篇論文共同作者相當多，13篇論文有數十位的作者，必須一個一個去調查，必要時要請作者來面談，也要讓他們有機會申覆，所以花的時間比較長。
陳良基說，這個案件全國矚目，對於涉案教授，特別是郭明良，將儘早依現有調查結果做出處置，他已責成將這部分加速進行。
陳良基也指出，引用論文的方式會隨著科技工具變化而不同，以前只要寫出引用出處就認為沒問題，但10幾年前開始，認為引用不能超過一整段，制度越來越嚴謹。科技部會研擬比較好的學術倫理跟引用方式，訂出嚴謹、清楚的辦法，讓研究人員放心做研究。1060209
(中央社)
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