WBC》韓經典賽名單 投打大將吳昇桓、李大浩領軍
經典賽與中華隊預賽同組的韓國隊，官網9日公布陣容名單，如之前新聞披露，該隊將於投打2位大將吳昇桓與李大浩領軍。
韓國隊經典賽與中華隊同樣出現徵召不順，所幸還有吳、李助陣，實力依然不容忽視。中華隊過去在各國際賽曾與這2人交過手，且都吃過虧。韓國隊前年世界12強大賽勇奪冠軍，本屆經典賽由金寅植掌兵符。
吳昇桓現為美職紅雀隊終結者，李大浩去年效力美職水手隊，今年重返老東家樂天巨人。
韓國隊28人名單為：投手─元鍾玄(NC)、林昶暋(NC)、林昌勇(起亞)、禹奎?(LG)、沈昌泯(三星)、張施晥(KT)、李大恩(警察廳)、吳昇桓(紅雀)、李賢承(斗山)、張元準(斗山)、車雨燦(三星)、梁玹種(起亞)、朴熙洙(SK)。
捕手： 梁義智(斗山)、金泰君(NC)。
內野手： 金泰均(韓華)、李大浩(樂天)、吳載元(斗山)、許敬民(斗山)、朴錫泯(NC)、金宰鎬(斗山)、金河成(耐克森)、徐建昌(耐克森)。
外野手： 閔炳憲(斗山)、朴健祐(斗山)、崔炯宇(三星)、李容圭(韓華)、孫兒葉(樂天)。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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