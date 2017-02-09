蘇起：兩岸缺互信 民間學術交流不可斷
台北論壇基金會將於9日起組團前往廣西南寧市與廣西社科院東南亞研究所共同舉辦「兩岸東南亞研究論壇」會議。台北論壇基金會董事長蘇起表示，此行將為兩岸民間機構在東南亞研究上的合作搭橋，希望建立雙方固定、持久的合作關係。
蘇起表示，兩岸官方自去年520後交流中斷，雖然兩岸當局都有恢復交流的意願，但在缺乏互信基礎下目前仍未見有突破的可能。在此情勢下，民間交流、學術交流不可中斷，這是兩岸無論是官方、民間所有人的共識。
蘇起強調，交流要做實事，不能流於空談，要達到效果。廣西社科院的東南亞研究所基於地緣因素，是大陸對東南亞及東協組織研究的重鎮，多年來累積的研究資料及資源非常豐富。眾所周知，東南亞各國近年來無論在經濟、政治或安全領域上都有很大的變化；此外，由於新上任的美國總統川普已經決定退出TPP，東協在亞太地區的角色未來相對不可輕忽。
蘇起並指出，台灣過去長期以來對東南亞的研究能量相對較少，這對我們在區域關係發展上較為不利。但是，台灣學術界長期以來對研究方法的嚴格訓練，讓我們的研究能力相當紮實，這是我們的長處。因此，此行希望兩岸智庫能夠截長補短，教學相長，建立起兩岸對東南亞研究的合作模式。未來，希望能進一步透過這個管道培養台灣有興趣做東南亞研究的年輕學者或產業界人士，逐步建立起台灣的東南亞研究能量。
會議將於11日上午舉行，台北論壇此行由董事長蘇起率隊，團員包括前外交部長、駐美代表程建人、前海基會秘書長邱進益、師範大學教授王冠雄、政治大學教授黃奎博、黃瓊萩、清華大學教授馬瑞辰、成功大學東南亞研究中心副研究員陳怡君等東南亞政治、經濟、安全、外交等各領域專家學者。
除廣西自治區政府高層將親自出面接待之外，北京社科院也將派高階研究人員與會。
(旺報)
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