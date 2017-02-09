毒品唾液快篩儀 苗警添偵查利器

群聯電子董事長潘健成（右三）率領子公司群燿科技捐贈1台毒品唾液快篩自動分析儀及20台桌上型電腦給苗栗縣竹南警分局，縣警局長金浩明（中）感謝民間企業捐贈科技設備。（黎薇攝）

群燿科技最新研發的「毒品唾液快篩自動分析儀」。（黎薇攝）

現行警方偵辦毒品案，需採集尿液送驗確認是否有吸毒，位於竹南廣源科技園區的群聯電子子公司群燿科技研發「毒品唾液快篩自動分析儀」，今與母公司群聯電子共同捐贈一台分析儀與20台桌上型電腦給苗栗縣竹南警分局，未來警方查驗毒品只需採集嫌疑人唾液，最快5分鐘就可得知快篩結果，成為偵查與預防犯罪利器。

苗栗地區發展快速，轄區警方全力整頓地方交通與治安，總公司設在苗栗竹南的群聯電子董事長潘健成，得知縣警局因縣府預算有限，無法一次汰換多部電腦，捐贈20台桌上型電腦，子公司群燿科技也同步捐贈最新研發的「毒品唾液快篩自動分析儀」。

群燿科技經理林金昌指出，警方到夜店或路邊臨檢時，發現疑似持有毒品，都會將嫌移人帶回分局驗尿後再送驗確，不僅花時間也耗費人力，公司最新研發的「毒品唾液快篩自動分析儀」，只要採集對方1CC唾液，注入快速檢驗試紙，只需5至10分鐘就可得知毒品反應為陰性或陽性。

以分析儀來檢測唾液的毒品反應，是群燿科技手持式光學儀器開發應用之一，藉由光學自動判讀技術將快篩片的結果判讀能更精準，也能原地檢測，更快速方便，一次最多可檢驗5種毒品。處長劉曜達表示，台灣目前未有相關唾液檢驗法規，仍待克服，公司計畫在年底推出檢驗粉末是否含毒的儀器，持續研發新產品。

分析儀易於攜帶，觸控式螢幕容易操作使用介面，警方將規畫作為預防犯罪宣導使用。苗栗縣警局長金浩明頒發感謝狀，感謝民間企業捐贈科技設備，將運用警政實務上，持續守護地方治安與交通。

(中時)