元宵情人節 忠信學校變裝走街
新竹縣忠信學校傳統「元宵走街」活動邁入第16年，校方每年動員全校師生精心變裝，整裝組隊穿梭在竹市大街小巷，營造熱鬧元宵氛圍，本月11日校方將安排感恩走街，分送環保手提燈等，另將舉辦音樂會，讓市民感染過節歡樂氣氛。
忠信學校師生9日前往文化局旁空地為活動暖身彩排，除了整齊劃一的旗隊、槍隊，學生們還精心變裝成小小兵、財神爺、動漫和電影明星，熱舞社女學生們不畏寒流，穿無袖短裙熱力練舞，力求活動當天能帶來完美演出。
校方表示，元宵走街活動將於11日晚間7點進行點燈祈福及誓師儀式，7點半起開始走街，晚間同步在文化局演藝廳前廣場，舉辦民歌及熱門音樂演唱會，將穿插射虎燈謎活動，天主教德蘭兒童中心師生也將在現場搓湯圓，提供愛心義賣。
走街隊伍中，2年級學生陳仁涓與同學特別裝扮成超夯電影《自殺突擊隊》中的「小丑女」哈利奎茵及小丑，造型吸睛搶眼，熱舞社團長余可則與團員們苦練了半學期，準備2首勁歌熱舞要在現場表演，團員們說，練舞常練到膝蓋瘀青，連鞋跟都練斷了，但大夥不怕累，反而培養出親如姊妹般的好感情。
校方這次精心準備了8888盞「大雞大利環保手提燈籠」及8888個「有緣有緣雞利包」，將於祈福走街巡禮及演唱會現場分送給市民。
(中時)
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