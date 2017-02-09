逾百部網劇下架 陸網路管控持續收緊

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中國大陸網路管控持續收緊。有大陸影音網站7日晚間公告，將下架107部網劇，原因是這些網劇未在片頭加入經大陸國家新聞出版廣電總局審核允許公開播放的備案編碼。

新浪娛樂報導，除此之外，有大陸網路電影片商1月便收到下線通知，下線原因也是「不具備網絡視聽許可證」。

報導指出，大陸「電影產業促進法」將於3月1日全面實施，網路電影的審查標準將與院線電影統一，自審自查則將成為歷史。

報導提到，先前共有60餘部網路電影被大陸官方判定題材、內容上含有「封建迷信、同性戀傾向」等，而遭下架。

報導表示，這次大批網劇遭下架原因便是大陸廣電總局將網劇、網路電影的審查標準與電視劇、院線電影看齊。沒有在廣電總局備案登記、過審的，一律下線。1060209

(中央社)