歐力士鼓勵員工多休年假 發獎金

日本放送協會（NHK） 報導，大型金融服務公司歐力士（ORIX）為獎勵員工休年假，將從4月起採新制。員工放5天以上的年假，最高可獲5萬日圓（約新台幣1萬4000元）獎金。

歐力士表示，4月1日起實施的鼓勵多放年假的制度以包含歐力士集團的13家公司在內，部長級以下的員工共9400人為對象。如果員工放年假逾5天，將依職位，給予3萬至5萬日圓的獎勵金。

此舉主要是促使員工多利用年假。員工連休1週以上，身心可重新提振，有利於公司的生產力。歐力士還把給予員工的年假10天增為12天。歐力士去年度，員工的年假利用率約65%，希望明年度能提高到80%。

此外，歐力士從今年4月起，雖沒幫員工調薪，但將每天的工作時間從目前的7小時20分縮短為7小時。以工時換算金錢，相當於調薪4.8%，每個月調薪1萬1000日圓以上。

日媒指出，公司頒獎勵金鼓勵員工多放年假，這在日本企業當中是相當罕見的。目前，很多企業面臨工作方式的改革、年假利用度的提高等課題，歐力士的新制備受關注。1060209

(中央社)