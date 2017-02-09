商標申請量 大陸連續15年世界第一
大陸國家工商行政管理總局指出，2016年大陸商標申請量達369.1萬件，已連續15年排名世界第一。大陸境內商標申請量排前5名的省份分別為廣東、北京、浙江、上海、江蘇。
人民日報今天報導，廣東省有效商標註冊量首次突破200萬件。
報導指出，根據中共中央關於深化改革各項決策的部署，2016年大陸工商總局落實大陸國務院「放管服（簡政放權、放管結合、優化服務）」要求，作出商標註冊便利化改革部署。
相關改革包括，啟動運行15個商標註冊申請受理窗口，方便申請人就近申請；設立30個地方註冊商標質權登記申請受理點，解決企業融資難題；首個京外（北京以外）商標審查協作中心廣州中心掛牌運行。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。