雅加達動員大批警力 確保選舉秩序
雅加達正副省長選舉進入最後倒數，雅加達警方將部署1萬6000多名警力維護投票日當天的秩序，確保投票順利進行。
印尼全國性地方首長選舉15日投票，其中最受關注的就是雅加達正副省長選舉。
雅加達警局發言人雷登（Raden Prabowo Argo Yuwono）表示，警方下週將部署1萬6222名警力保護投票者及投票所的安全。
此外，印尼軍方及社區保護局也會協助警方維護投票當天的安全及秩序。
這次雅加達正副省長選舉中，共有1萬3023個投票所同步投票，共有約710萬名合格選民將在2月15日當天選出未來5年的首都正副首長。
此外，印尼穆斯林團體「捍衛伊斯蘭教士理事會教令」（GNPF-MUI）和若干強硬派穆斯林團體，包括「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）、「穆斯林人民論壇」（FUI），計劃在選前號召群眾走上街頭，抗議尋求連任的鍾萬學褻瀆可蘭經。
對此，雅加達警方已經明確表示不會批准這些活動，認為這些群眾集會違反選前「冷靜期」的規定，必要時不排除使用武力解散群眾活動。
印尼選舉法令規定在選前3天（即從2月12日至2月14日）為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動，為的是要讓選前激動的支持群眾得以冷靜下來，避免大規模選舉造勢活動引發騷亂。
印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，穆斯林團體計劃於11日舉行的集會活動將轉移到獨立清真寺內進行，群眾當天將在清真寺內舉行宗教活動。1060209
(中央社)
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