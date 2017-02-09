屠宰動物殘忍習俗遭抨擊 越南廢除
由於遭到動物基金會和愛護動物人士抨擊，越南當局今年決定廢除若干動物屠宰殘忍習俗，包括當眾剖豬肚砍豬頭和吊死水牛等。
每逢農曆新年，越南各地紛紛舉行廟會、祭拜和春節慶祝等活動，吸引許多民眾前來走春與祈求新的一年順利平安。許多地方至今仍然保存動物現場屠殺獻祭儀式，由於這些殺生作法相當殘忍，引起民眾關注。
以北寧省（Bac Ninh）南上村（Nem Thuong）為例，每逢農曆春節初六，民眾又舉行向神祭豬儀式，先把肥豬遊街，隨後綑綁起來，當眾剖開豬肚，割掉豬頭。民眾爭睹甚至孩童手握紙鈔沾豬血，相傳可帶來好運。
安沛省（Yen Bai）文安縣（Van Yen）一個少數民族則有水牛獻祭儀式，將把活水牛在周邊民眾的圍觀與呼聲中上吊致死，再把水牛肉分給在場民眾，相傳也可帶來好運與來年風調雨順。
由於動物基金會直批這些習俗是殘忍行為且違反動物保護法，許多愛護動物人士也抨擊是非人道的，指出文明社會不可存在類似野蠻儀式，呼籲越南當局務必嚴禁。
越南相關部門考量相關因素後，今年決定廢除上述當眾殺豬和殺牛習俗，但是改用在不露天場地以正常作法屠宰後，再辦祭神儀式。1060209
(中央社)
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