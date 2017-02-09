彰化關帝廟遭祝融 神像中發現藏有香爐
彰化關帝廟被火燒，彰化縣文化局人員今天會同彰化市公所人員前往會勘，確認廟裡面的保險箱安全，另在神像中發現香爐。
彰化市長邱建富指出，被發現的香爐藏在後殿的文昌帝君神像中，由於神像已有200年歷史，因此香爐被放神像內的確切時間已不可考。
屬於歷史建築的彰化關帝廟昨天下午發生大火，後殿全被燒毀，所供奉的文昌帝君神像雖未全毀，但已被大火燒得焦黑，廟方人員懷疑是關帝廟後方的民宅施工時不慎，焊接時火花掉落到後殿的屋頂引發火警。
昨天火勢撲滅後，彰化市長邱建富以及彰化縣文化局人員今天前往關帝廟會勘，清查損壞情形，同時把已經損壞的文昌帝君神像蓋上紅布，同時清點寺廟內的香油錢箱，確認沒有損失。
不過工作人員也在已經被燒得焦黑的文昌帝君神像中，找到1個藏在神像中的錫製小香爐，彰化市長邱建富說，由於神像已有200多年的歷史，因此香爐究竟何時被放進去的時間也不可考，懷疑可能是分靈時被放進去的，未來在修復時也會考慮再把香爐放回神像裡。1060209
(中央社)
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