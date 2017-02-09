紐國將撤銷因同性戀遭定罪者的前科紀錄

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紐西蘭今天宣布，將撤銷過去因同性戀性行為遭定罪者的犯罪紀錄，並對因舊法被貼上罪犯標籤者致歉。

法新社報導，紐西蘭1986年合法化同性戀，但在合法前遭定罪者的犯罪紀錄並未消除。

司法部長亞當斯（Amy Adams）表示，這類定罪紀錄會在調查前科時出現，在某些案例，申請工作時也必須被披露。

她表示，這類前科很快就會從官方紀錄中抹除。

她表示：「這些人會像從未遭定罪一樣，同性戀持續遭污名化和被人看不起的情況也會因此消失。」1060209

(中央社)