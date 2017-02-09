花蓮大旗艦社福計畫缺錢 5社區爭補助
花蓮市公所積極輔導並取得衛福部花東地區唯一的大旗艦社福計畫，因經費難以支應，參與這項計畫的民生等5個社區理事長將於10日北上，向衛福部爭取補助。
「花蓮市大旗艦社福計畫」是花東地區唯一通過衛生福利部補助的申請案，自民國104年啟航後，已串聯5個社區落實「福利化社區」工作，至今約有逾1000名弱勢民眾受惠。
花蓮市民生里長吳明崇今天表示，包括民生、主權、計工、主和、國裕共5個社區發展協會理事長，10日將前往衛福部報告大旗艦社福計畫第三年準備推行的方案，同時爭取新台幣100多萬元經費補助。
花蓮市長魏嘉賢指出，這項大旗艦社福是3年計畫，自籌經費逐年增加。今年邁入第3年，自籌經費達20%，社區會員無力負擔，市公所協助希望以專案方式來解決問題。目前政府推動長照2.0政策，建議各社區發展協會可朝此方向規畫及執行，協助社區老人照顧服務。1060209
(中央社)
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