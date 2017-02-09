T-ara排擠花英？姊被爆恐嚇大反轉

T-ara成員花英與姐姐孝英被踢爆受害者形象演很大。（圖／取自花英Instagram、翻攝on.cc）

韓國女團T-ara前成員花英在2001年加入，隨後在同年12月出道，不過2012年卻爆出她遭排擠，並在7月底離隊。當時鬧得沸沸揚揚，T-ara其他成員被罵臭頭，沒想到現在有工作人員跳出來爆料，指花英的雙胞胎姐姐孝英才是恐嚇的人，她被貼出早期的對話，孝英曾威脅成員雅琳，讓花英受害者的形象大扭轉。

花英與姊姊孝英近來登上節目《現場脫口秀Taxi》，花英重提了過去在T-ara的霸凌事件，坦言離隊後曾一人在家哭，在現場也說到落淚，讓人不捨。不過事後一名自稱曾與T-ara工作的工作人員卻忍不住爆料，她稱「看夠了兩人的哭相」，更公開了當時孝英曾傳給還是T-ara成員雅琳的對話紀錄截圖。

截圖顯示孝英曾威脅雅琳「閉上嘴巴好好做」、「妳要等被其他成員欺負才會清醒」等，讓不少網友全看傻眼。甚至爆料花英先前扭傷腳去醫院，但醫院表示她沒有大礙，可她卻到另一家醫院打石膏，不過在車內她將石膏拿掉，要面對記者時，又要經紀人幫她重上石膏。

面對訊息指控，T-ara的經紀人表示內容屬實，更說很多工作人皆知情；但孝英所屬的事務所則表示她當時還年輕，因為心疼妹妹被排擠才會氣不過出頭。

(中時電子報)