妙齡女半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校今早驚見一名半裸女屍，警方到場後清查死者身分，是家住高雄美濃的21歲邱姓女子，初步檢驗未被性侵。里港警分局長蘇榮明表示，調閲周遭監視器後已發現1名可疑男子影像，全力追查中。
邱姓女子今早被晨運的民眾發現陳屍廣福國小籃球場旁樓梯口，臉部疑似被鈍器毆打且下半身赤裸。邱女騎乘的機車被推到排水溝中，水溝旁並有邱女外套和安全帽。
據了解，邱女原先與阿公阿嬤同住，上周六因為被阿公念「快點去找工作」，便到一名住在高樹鄉廣福村的25歲鍾姓男子家住，互認為乾兄妹。邱女8日晚間告知鍾男的媽媽說要和朋友到里港唱歌，便一去不回。
據中央社報導，警方調閱校園監視器發現，昨晚9點時，邱女獨自走進校園，並在走廊徘徊，疑似在等人。邱女10點時便走往籃球場方向，應是與相約的人見面。警方表示，已從監視器中發現1名男子影像，目前正全力追查這名男子身分。
(集團連線報導)
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