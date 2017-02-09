無償提供私有地給政府機關使用 可免徵地價稅

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民眾無償提供私有地予大安區公所作為社區活動中心使用，依《土地稅減免規則》可免徵地價稅，卻收到繳款稅單。地方稅務局表示，經向用地機關大安區公所查證，這些土地確實符合免納地價稅規定，將退還民眾溢繳的地價稅；將發文請全市各機關學校清查，如有相同情形應通報地方稅務局，市府將主動辦理地價稅減免。

地方稅務局表示，依據《土地稅減免規則》第8條第1項第10款規定，民眾所有土地無償供給政府機關、公立學校及軍事機關、部隊使用，在使用期間內，可依照實際使用面積免徵地價稅；有關民眾無償提供私有地予大安區公所作為社區活動中心使用，經向用地機關查證，土地確符合免納地價稅規定，地方稅務局將退還民眾所溢繳的地價稅。

地方稅務局進一步說明，《土地稅減免規則》第22條第1項規定，土地符合前述減免規定，應由用地機關函請稽徵機關辦理，免由土地所有權人申請。地方稅務局將發文請市府各機關學校清查，如有相同情形應通報地方稅務局各分局，以主動辦理地價稅減免。

地方稅務局提醒，民眾如持有土地確實無償提供給政府機關使用，也可主動向地方稅務局各分局反映，該局將積極辦理減免或退稅事宜，以維護民眾權益。如有稅務相關疑問，歡迎利用免費電話：0800-086969或04-22585000轉1接客服中心，將有專人服務。

(中時)