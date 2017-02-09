阿聯酋道奇隊彩繪機 18日飛台灣

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阿聯酋航空飛台灣今年滿3週年。阿聯酋今天說，除了推出優惠外，18日還安排美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊A380彩繪機首次造訪亞洲，第一次就先飛台灣。

道奇隊彩繪機預計台灣時間18日下午4時50分抵達桃園國際機場，喜愛道奇隊及A380的粉絲，可把握機會捕捉道奇隊A380彩繪機身影。

阿聯酋台灣官網今天起至22日推出優惠票價，兩人成行就可享最多5折的優惠票，飛到阿聯酋航空全球精選的45個目的地。

阿聯酋在2014年2月10日開航杜拜至台北，今年滿3週年。

除了推出優票價，阿聯酋還特別安排洛杉磯道奇隊A380彩繪機，在18日首飛台灣。

阿聯酋這波優惠票的45個航點，除杜拜、巴黎、倫敦、馬爾地夫、聖保羅外，還包括6月將開航的克羅埃西亞首都札格瑞布。

這波優惠促銷購票時間即日起至22日，出發時間自16日起至11月30日，淡旺季機票分別享有不同價格優惠。

例如，2月16日至6月22日及9月4日至11月30日淡季期間，台北至巴黎來回未稅新台幣1萬6100元，台北至倫敦來回未稅2萬220元；6月23日至9月3日，台北往返巴黎或倫敦，未稅都是3萬8640元。台北至巴黎往返要另加1萬3000元稅；台北至倫敦另加1萬5000元稅。1060209

(中央社)