劉家昌曝林青霞真面目 「不愧中國第一美女」

劉家昌分享和林青霞合影。（圖／取自劉家昌臉書）

林青霞2014年舉行60歲壽宴，劉家昌出席。（圖／達志影像）

資深音樂人劉家昌近來頻透過微博臉書與粉絲互動，今(9日)稍早他分享與「東方不敗」林青霞合影，透露從美國坐了16小時飛機到了香港，昨晚在老友林青霞家吃飯，他讚對方風采依舊、平易近人，一點都沒有架子，「不愧為中國第一美女」。

劉家昌剛在臉書分享坐了長途飛機回到香港，「晚上在青霞家吃飯，幾年没見風彩依然，不虧為中國第一美女，大家一定會覺得明星是高高在上，其實真正的巨星都是平易近人的，只有半桶水的才會擺架子，青霞的粉絲選對人了」。

劉家昌與林青霞是多年的恩師益友，林青霞曾表示從高中起就是劉家昌前妻甄珍的粉絲，兩人相差6歲，後來結為好友，2014年劉家昌在新加坡開唱，林青霞意外現身坐在觀眾席當小歌迷，稍早劉家昌分享和林青霞經典合影，也引來網友喊讚說：「兩位都是永遠的偶像」、「喜歡兩位巨星，閃閃發光」、「喜歡兩位巨星，閃閃發光」。

(中時電子報)