寒流報到 「保暖商品」網拍倍增逾2倍
今年首波寒流報到，帶動網購市場保暖商品業績翻紅。露天拍賣表示，保暖商品近一週交易量倍增逾2倍 近一個月保暖商品熱銷前三名為「電暖毯」、「煤油暖爐」及「暖蛋」
露天拍賣統計，站上近一週「煤油暖爐、陶瓷電暖器」的交易量已呈翻倍成長，「保暖小物」如暖手抱枕及USB局部保暖商品，近一週的買氣也有2倍的增幅，此外，寒流期間民眾隨身必備的「暖暖包」，近一週的交易量更暴增了4倍。
露天拍賣公關邱巾玲表示，隨著今年首波寒流報到、全台各地氣溫驟降，加上此波寒流預估影響時間長，帶動站上保暖商品近一週的交易量倍增超過2倍。
進一步分析露天拍賣近一個月冬季保暖商品的銷售數據，當中又以操作方便、輕巧好收納的個人式保暖家電－電熱毯最為熱銷，熱銷商品價格約落在1,500元上下；熱銷亞軍則是煤油暖爐，熱銷主因為升溫速度快、適合大空間及開放式空間使用，商品價格帶約在6,600元至16,000元；而外型輕巧、具機動性的暖蛋及懷爐則為熱銷第三名。
此外，冬天手腳容易冰冷的女性族群，也偏好採購適合在居家及辦公室使用的暖手抱枕及USB局部保暖商品，使得保暖小物闖進銷售排行榜的第四名，而安全性高的陶瓷電暖器則為熱銷第五名，商品價格帶約落在800元至3,200元。
(工商)
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