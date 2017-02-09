從MP六人到一人單飛 鼓鼓懺悔「對被傷害的人致歉」

鼓鼓從MP魔幻力量單飛，勇闖歌壇頗受好評。(圖/本報系資料照、鼓鼓臉書)

MP魔幻力量歷經嘎嘎、阿翔桃色風波退團後，團員從六人減少至四人，團體也處於暫時閉關狀態，擔任團內DJ角色的鼓鼓決定獨自勇闖歌壇，並發行首張個人專輯，也獲得不錯迴響，不過稍早在臉書發文道歉，表示近期有些報導可能會讓少數人不愉快，對此他深感抱歉。

鼓鼓真誠告白，讓團員及好友留言力挺。(圖/鼓鼓臉書)

鼓鼓表示出道六年，照理說應該對工作內容駕輕就熟，不過單飛後必須得一人演出、上通告，對他而言都是回歸到零，重新當一個新人從頭學習，雖然感謝媒體給他這個「新人」高曝光率，不過有些報導可能讓親友們不甚開心，對此他也懺悔表示由於不夠成熟，讓傳達出來的意思非心中原意，進而產生不必要的誤會，也讓他深刻學習到「說話和文字都是一門藝術」。

最後他也向這段期間所有粉絲和團員致謝，因為他們在背後力挺才能闖出這番佳績，對於被報導無端傷害的人，他也再次表達歉意，並承諾未來在各方面都會逐漸成熟，成為一個不負重望更好的人。

(中時電子報)