強化兩棲登陸能力 共軍引入新甲車

稍早中共公布的ZTL-11裝甲車照片，疑似還是陸軍的綠色迷彩塗裝，並搭配105mm戰車砲。（網路照片）

根據美國《戰略之頁》網站報導，ZTL-11裝甲車的入列服役象徵解放軍調整昔日的戰略思維，開始認真構思兩棲登陸作戰。

與美軍還有國軍不同，解放軍陸戰隊傳統上不裝備具有兩棲登陸能力的裝甲車。向來他們的做法，是改良陸軍現有的裝甲車而已。新服役的ZTL-11裝甲車是以21噸重，由三人操縱，可搭載七人的ZBL09裝甲車改裝而成。改良過後的ZTL-11重達25噸，加裝了一座ST1自動突擊砲，並且由四人操縱。最重要的一項改良，則是ZTL-11具備兩棲登陸能力。

《戰略之頁》指出，ZTL-11在水上的最快行動能力為時速八公里，而在地面上則為時速100公里。這是自解放軍陸戰隊成軍以來，前所未見的兩棲作戰能力。除了執行火力壓制任務外，共軍還設計負責運輸兵員，裝備著30mm自動砲的ZTL-11兩棲裝甲車。至於裝備ZBL09的解放軍陸軍，也以美國陸軍史崔克裝甲旅為藍本，設計自己的裝甲運兵部隊。

觀察到美國陸軍史崔克與陸戰隊LAV裝甲車在伊拉克戰場上的成功，中共近年來不斷強化推動裝甲車輛的改良與生產。尤其是近年來與日本、美國還有東南亞國家在東海與南海的衝突都會涉及到兩棲登陸作戰，ZTL-11的誕生與服役更是無可避免的趨勢。奪取對台灣的控制權，自然也是屬於島嶼作戰的一部份。此一趨勢的發展，國軍也應該密切關注。

(中時電子報)