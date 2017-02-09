強化兩棲登陸能力 共軍引入新甲車
根據美國《戰略之頁》網站報導，ZTL-11裝甲車的入列服役象徵解放軍調整昔日的戰略思維，開始認真構思兩棲登陸作戰。
與美軍還有國軍不同，解放軍陸戰隊傳統上不裝備具有兩棲登陸能力的裝甲車。向來他們的做法，是改良陸軍現有的裝甲車而已。新服役的ZTL-11裝甲車是以21噸重，由三人操縱，可搭載七人的ZBL09裝甲車改裝而成。改良過後的ZTL-11重達25噸，加裝了一座ST1自動突擊砲，並且由四人操縱。最重要的一項改良，則是ZTL-11具備兩棲登陸能力。
《戰略之頁》指出，ZTL-11在水上的最快行動能力為時速八公里，而在地面上則為時速100公里。這是自解放軍陸戰隊成軍以來，前所未見的兩棲作戰能力。除了執行火力壓制任務外，共軍還設計負責運輸兵員，裝備著30mm自動砲的ZTL-11兩棲裝甲車。至於裝備ZBL09的解放軍陸軍，也以美國陸軍史崔克裝甲旅為藍本，設計自己的裝甲運兵部隊。
觀察到美國陸軍史崔克與陸戰隊LAV裝甲車在伊拉克戰場上的成功，中共近年來不斷強化推動裝甲車輛的改良與生產。尤其是近年來與日本、美國還有東南亞國家在東海與南海的衝突都會涉及到兩棲登陸作戰，ZTL-11的誕生與服役更是無可避免的趨勢。奪取對台灣的控制權，自然也是屬於島嶼作戰的一部份。此一趨勢的發展，國軍也應該密切關注。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。