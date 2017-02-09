陪昆凌回澳洲探親 周杰倫秒變助理好貼心

周杰倫被目擊陪妻回澳，難得見他親自推行李。（圖／取材自彭晨修ice微博）

周杰倫結婚當爸後，昔火爆個性溫和許多。（圖／中時資料照）

天王周杰倫近年升格人夫、人父後，婚前的火爆個性收斂不少，轉成溫柔的好丈夫、好爸爸形象，近日他陪老婆昆凌回澳洲探親，被網友捕捉現身機場的身影，難得見周董親自推行李，令粉絲笑稱「天王一秒變助理」。

周杰倫和昆凌近日回鄉探親，女方爺爺特地前來接機，周董平時工作出國都有助理幫忙推行李，這次他自個兒來，就連粉絲都說還真不常見他推行李，大讚他貼心。而澳洲目前正值夏天，周杰倫也被目擊穿著短褲、夾腳拖的愜意模樣，夫妻倆應打算順便在澳過情人節，甜蜜之情令人稱羨。

(中時電子報)