臣服川普 日清紡放棄墨西哥設廠

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在美國總統川普抨擊豐田在墨西哥設廠的計畫後，日本首屈一指的車用零組件製造大廠日清紡宣布，放棄將墨西哥視為設新廠的可能地點。

法新社引用日本經濟新聞報導，隸屬日經225指數成分股的日清紡控股這項決定，可說是川普高舉保護主義大旗以來，首家因此公開揚棄墨西哥廠的日本公司。

這項宣告時間點也恰巧在日本首相安倍晉三，今天出訪美國與川普會面之前，安倍此行旨在鞏固美日關係與強化日本投資美國的承諾。

墨西哥原本是日清紡控股考慮作為煞車零件廠的可能地點，據報投資金額高達100億日圓。（譯者：中央社許湘欣）1060209

(中央社)