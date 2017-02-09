台東鬧元宵 11日交管至隔日凌晨
台東鬧元宵，當天有陣頭遶境和炮炸寒單爺活動，由於適逢例假日，台東警方預估湧入人潮，台東市將從11日中午過後交管至隔日凌晨。
元宵節（11日）當天，有40幾個陣頭遶行台東市區，還有10幾場的炮炸寒單爺（邯鄲），為讓民眾安心參與，警方將實施交通管制，管制點內只開放機車行駛，自小客以上車輛禁止進入。
相關管制措施從11日下午1時至隔日凌晨1時止，管制點共4處：
一、豐里橋：往市區方向開放機車行駛，自小客以上車輛請由中華路一段892巷進入市區。
二、新豐里橋：往市區方向開放機車行駛，自小客以上車輛請由中華路一段889巷進入市區。
三、中華大橋、馬亨亨大道：往市區方向開放機車行駛，自小客以上車輛請右轉馬亨亨大道進入市區。
四、台11線、馬亨亨大道：往市區方向開放機車行駛，自小客以上車輛請右轉馬亨亨大道進入市區。
神明和陣頭遶境活動路線：四維和中山路口中午12時集合，下午1時出發→四維路→左轉開封街→左轉浙江路→右轉更生路148巷→右轉更生路→左轉傳廣路→左轉新生路→左轉博愛路→右轉中正路→右轉中山路→左轉新生路→左轉中華路→左轉大同路→右轉光明路→右轉成功路→右轉廣東路→左轉大同路→左轉精誠路→左轉中正路→右轉光明路→右轉四維路→右轉中華路→左轉寶桑路→左轉精誠路→右轉四維路底（終點）。
台東縣警察局表示，活動依主辦單位規劃及台東縣公告噪音管制事項，遶境活動於翌日凌晨1時結束，逾時倘未完成遶境路線，隊伍應就地疏導解散。
台東分局呼籲，民眾元宵期間進入台東市區應注意周遭交通動態，並遵守執勤員警指揮及使用周邊替代道路，以免造成交通壅塞。1060209
(中央社)
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