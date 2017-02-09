桃園燈會 環湖主燈秀成亮點

我要評比

以「水上燈會」為亮點的桃園燈會明天晚間在龍潭大池畔登場，包括炫麗的環湖主燈秀外，假日有迎古董嘉年華在龍潭區遶境，桃園市府建議多搭乘大眾運輸工具或免費接駁車。

2017桃園燈會幸福起家10日晚間6時30分，將在龍潭大池登場，而桃園市今年推出圓滾滾胖嘟嘟、充滿活力「桃樂雞」小提燈，在燈會期間每天晚間5時起，將限量發送給參與燈會的民眾。

桃園市政府觀光旅遊局表示，雞年代表豐收、守財、起厝，「2017桃園燈會」主題為「幸福起家」，活動三大亮點包括結合龍潭大池的燈會展區設計，設置環湖燈光秀；每日燈會的主題活動；結合龍潭龍元宮迎財神。

觀光旅遊局表示，燈會延續龍潭百年傳統，以「南蜂炮、北天燈、龍潭迎財神」為號召，希望吸引包括桃園以外縣市的民眾都可以到桃園賞燈。

觀旅局長楊勝評表示，「2017桃園燈會」主燈為「幸福起家」，象徵起家、全家團圓意涵；副燈為「祥獅獻瑞」，裝置於龍潭大池原有的舞獅跳樁上，並設有大龍炮、焰火造型燈飾。

「2017桃園燈會」也融合桃園地景，打造特色燈組，包括「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「大紫蛺蝶」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」等特色燈區與大型燈籠。

桃園燈會另一特色是在12日舉辦「迎古董嘉年華」，重現客家踩街習俗，結合前導車、大鼓車、神轎車、鞭炮車、藝閣車等在龍潭區遶境，展現迷漾的客家風情。

桃園市政府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，從中壢火車站，轉搭新竹客運5616(中壢-龍潭)路線，於龍潭站（北龍路）下車，步行1分鐘即可抵達活動會場。另外，也可以從桃園火車站出發，轉搭桃園客運5053桃園-龍潭（經九龍村）路線，於龍潭站下車後，沿北龍路往龍潭大池方向步行約15分鐘，即可抵達活動會場。

若賞燈民眾要自行開車，可由國道三號高速公路龍潭交流道下往石門水庫方向，接桃113乙線→右轉桃113線(中正路)→左轉大同路→神龍路→左轉新龍路停車後步行前往會場。

另外，龍潭運動公園在假日提免費接駁車，乘車地點從龍潭大昌路88加油站旁(龍潭區大昌路二段80號)，並從假日下午4時到11時為止，每20分鐘1班，接駁路線行經大昌路→中正路→大同路→ 神龍路(新龍路口)。1060209

(中央社)