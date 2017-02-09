台鐵產業工會遊行 要求撤銷曠職單

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台鐵產業工會發動遊行，抗議春節期間依法休假遭曠職處分。（姚志平攝）

台鐵產業工會發動遊行，並把曠職單丟向交通部。（姚志平攝）

台鐵產業工會發動遊行，抗議春節期間依法休假遭曠職處分。

台鐵產業工會春節期間發起依法休假，300多名員工因而被記曠職，台鐵產業工會今日發起「白絲帶運動」，員工們頭繫白絲帶、貼上貼紙，從交通部一路遊行到凱道，要求撤銷曠職單，並改革輪班制度、補足人力，拒絕打壓。

(中時)