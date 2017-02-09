支付寶海外擴張 螞蟻金服尋求9百億新融資

馬雲手下的螞蟻金服，將尋求新一波高達30億美元的融資機會。（圖/新華社）

大陸最有價值的金融服務公司、阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服，將尋求銀行貸款或發行債券的方式，取得一筆高達30億美元（約936.2億台幣）的新融資。外界評估，該筆資金將會用於該公司來年海外併購計畫。這是繼1月份買下國際匯款商速匯金（MoneyGram）後，全球擁有4.5億用戶的螞蟻金服再一次展現其向海外擴張的企圖心。

據路透社（Reuters）報導，馬雲旗下最有價值的金融公司- 螞蟻金服，繼1月份買下國際匯款公司速匯金後，再次傳出新的計畫。螞蟻金服將與多家銀行協商，嘗試以發行債券和貸款方式，籌到30億美元（約936.2億台幣）的新融資資金。擁有4.5億名用戶的螞蟻金服，同時也是知名第三方支付軟體支付寶的公司，目前公司總市值已高達600億美元（約1.87兆台幣），本次新一波的融資計畫，公司方面相當低調，但外媒普遍預測，這將是為螞蟻金服擴展海外市場以及海外併購做準備。

螞蟻金服旗下最知名的品牌- 支付寶，日前也進駐日本三大超商之一的LAWSON。（圖/新華社）

螞蟻金服，是馬雲手下一間專門提供小型商戶和一般消費者服務的網路金融企業，也是大陸現今最知名的企業之一。旗下品牌包含支付寶、芝麻信用、螞蟻花唄和餘額寶等系列，幾乎掌握了大多數年輕一代大陸使用者的金流。去年12月份，馬雲公開宣布正式啟動螞蟻金服公開掛牌上市（IPO）的程序，並由董事長彭蕾親率團隊赴美拜訪矽谷，但至今仍未確認掛牌地點。

近年來擴張野心不小的阿里巴巴與螞蟻金服，隨著大陸遊客與留學生遍佈全球，開始與愈來愈多地區的銀行簽訂合作，讓支付寶走出中國並展望國際。今年1月份更為了擴展國際金融市場，砸下8.8億美元（約273.5億台幣），併購美國知名匯款服務公司速匯金，讓市值已超越Paypal的螞蟻金服能進一步跨足全球金融市場。

(中時電子報)