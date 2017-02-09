寒流報到 保持室內通風防一氧化碳中毒
今年開春後最強寒流今天報到，可能出現攝氏10度以下低溫，消防署表示，許多民眾可能將門窗緊閉，但部分民眾將熱水器裝在室內，容易因通風不良導致瓦斯燃燒不完全，引發一氧化碳中毒危險，呼籲民眾保持居家通風，並立即將熱水器裝至屋外，或換裝強制排氣式熱水器、電熱水器或太陽能熱水器，維護自身安全。
消防署統計，2004年至2016年全台燃氣熱水器一氧化碳中毒案件共830件，平均每年64件，去年2016年為61件，並造成3死、174傷的不幸，分析發生原因集中在大陸冷氣團來襲期間因氣溫下降，民眾怕冷而將窗戶緊閉，加上燃氣熱水器安裝不正確，且使用熱水器時間加長，又忽略環境通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳。
消防署日前設計4種居家常見燃氣熱水器裝置情境，實驗一氧化碳濃度累積狀況，包括安裝在浴室、開放陽台、加裝窗戶的陽台，以及曬滿衣服但打開1扇窗戶的陽台；實驗結果顯示，僅安裝在開放式陽台的燃氣熱水器無一氧化碳產生，其他3種情境均因環境通風不良，偵測到有一氧化碳累積情形。
消防署實驗顯示，安裝在浴室的燃氣熱水器一氧化碳累積濃度高達1500ppm，消防署表示，人體曝露在此濃度環境下20分鐘內，就會產生暈眩、嘔吐等症狀，若長達2小時可能會死亡。
消防署表示，一氧化碳的產生與環境通風高度相關，民眾要檢視家中熱水器是否安裝在正確場所，千萬不要將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，若安裝有誤，應盡速遷移至室外，或更換為其他型熱水器，並保持室內通風，才能確保安全。
(中時)
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