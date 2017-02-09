店家未通報毒品 最高罰200萬
行政院今天通過「毒品危害防制條例」修正草案，未來特定營業場所若遭查獲顧客持毒，卻未主動通報警方，最高可罰新台幣200萬元，情節嚴重者可勒令停業。
行政院會上午通過「毒品危害防制條例」部分條文修正草案，重點包括增訂由法務部設置基金，作為推動毒品防制業務的財源（修正條文第2條之2）；並新增特定營業場所應執行的毒品防制措施（修正條文第31條之1），將送立法院審議。
行政院表示，鑑於特定營業場所常淪為毒品施用者取得及施用毒品的管道，修正草案增訂特定營業場所應執行的毒品防制措施，包括在入口明顯處標示毒品防制資訊、設置入口管理人員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊等措施。
草案規定，若店家未進行毒品防制措施，可處罰鍰10萬元到100萬元，並可按次處罰；若在店內查獲有顧客持毒或使用毒品，店家未主動通報警方，則可罰20萬元到200萬元罰鍰，情節嚴重者，可勒令停業半年到一年半，或是廢止營業執照，若有主動通報警方，則可不受處分。
至於應執行毒品防制業務的「特定營業場所」為何，則將由法務部與相關部門會商後訂定。1060209
(中央社)
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