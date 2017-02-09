尼克前球星與老闆杜蘭口角遭保全驅逐

美職籃紐約尼克隊今晚主場輸給洛杉磯快艇（Clippers），惟球賽進行途中卻發生前球星歐克利與尼克老闆杜蘭口角事件，歐克利後被保全架離現場，並遭紐約警方逮捕。

53歲的前尼克前鋒歐克利（Charles Oakley）在第1節遭驅逐出麥迪遜花園廣場球場（MSG），引起球迷一陣騷動。他被警方控以攻擊、侵害等3項罪名，皆屬輕罪，預料很快可以離開曼哈頓南區警分局。

美媒對歐克利被保全驅離原因，眾所紛紜。有一說是他不滿尼克老闆杜蘭（James Dolan）未邀請他出席尼克70週年慶活動，心生不滿；另一說是歐克利長期對杜蘭不滿，尼克對他取消前球員免費觀賽福利，硬要他買票進場。

歐克利今晚坐在很昂貴的位子，相當靠近杜蘭及尼克總裁傑克森（Phil Jackson）。當歐克利與杜蘭發生口角時，一旁的傑克森曾試圖當和事佬，顯然無效，歐克利一再以髒話痛罵杜蘭，最後還與保全發生肢體衝突而遭驅離，場面一度十分火爆。

尼克事後發表聲明，「歐克利今晚觀賞球賽出現不當行為，也有辱罵情事，除遭驅離球場外，也被紐約警方逮捕。他曾是一位傑出尼克人，希望他很快獲得幫助。」

曾是歐克利隊友的現任快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）看見眼裡不是滋味，他說，「很不幸看到這一幕！」

歐克利曾在1988年到1998年效力尼克，因球風剽悍受到球迷歡迎。1060209

(中央社)